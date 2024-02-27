Британии необходимо "огромное увеличение" запасов боеприпасов, - начальник Штаба обороны

Великобритании необходимо "огромное увеличение" запасов боеприпасов после двух лет военной помощи Украине, которая была нужна для борьбы с российскими захватчиками.

Об этом заявил начальник Штаба обороны Великобритании Тони Радакин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

На фоне растущих дебатов в Великобритании о том, насколько сильно сократилась численность вооруженных сил страны, Тони Радакин заявил во вторник, что цель Великобритании не состоит в том, чтобы воссоздать вооруженные силы на уровне их уровня во время Холодной войны.

По его словам, военные руководители работают над тем, чтобы сделать британскую армию "более боеспособной и более смертоносной".

"Нам необходимо "огромное увеличение" запасов боеприпасов. Сейчас опасные и неопределенные времена", - сказал Радакин.

Что еще сказал начальник Штаба обороны Британии

По его словам, Великобритания находится в безопасности и не находится на пороге войны с Россией и вряд ли подвергнется вторжению.

Также он указал на военное превосходство НАТО над Россией, заявив, что военно-воздушные силы альянса превосходят российские в три раза, а также что у него в четыре раза больше кораблей и в три раза больше подводных лодок.

Парижская конференция по военной помощи Украине

26 февраля в Елисейском дворце в Париже состоялась рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору, в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.

По итогам конференции президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал обещание ЕС передать миллион снарядов Украине, которое не смогли вовремя выполнить - на 1 марта 2024 года у стран ЕС наберется лишь 600 тысяч боеприпасов.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление по поводу того, что ЕС поставил Киеву только 30% обещанных снарядов до марта 2024 года.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметил, что Украина получит более 1 млн. артиллерийских снарядов от стран ЕС до конца текущего года.