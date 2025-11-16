В Британии хотят ограничить срок пребывания беженцев: что известно

Министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд на следующей неделе обнародует радикальные изменения в системе предоставления убежища. В них войдут предложения по ограничению срока пребывания беженцев в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Ожидается, что Махмуд пообещает "сделать все, что нужно", чтобы восстановить контроль над границами Британии.
Также, по данным источников Bloomberg, ожидается, что министр назовет десятки тысяч нелегальных мигрантов, которые ежегодно пересекают Ла-Манш, или людей, которые просрочивают свои визы, "злоумышленниками, которые злоупотребляют системой".
Отмечается, что с момента прихода к власти Лейбористской партии Министерство внутренних дел депортировало или выслало почти 50 тысяч нелегальных иммигрантов, что на 23% больше, чем за предыдущие 16 месяцев.
Однако, глава МВД Британии хочет четче донести до тех, кто прибывает из безопасных стран, таких как Франция, что им не следует отправляться в путешествие.
Собеседники, близкие к Махмуд, сообщили, что МВД Британии будет более тесно ориентироваться на такие страны, как Дания, где количество искателей убежища уменьшилось после того, как им стало сложнее получить законное право на пребывание в стране.
По информации источников издания, группа чиновников посетила Копенгаген на прошлой неделе, чтобы ознакомиться с датским подходом.
Защита, которая сейчас предоставляется беженцам на постоянной основе, будет ограничена во времени, а их иммиграционный статус будет подлежать регулярному пересмотру. Люди будут высланы, как только их страна происхождения будет признана безопасной.
Махмуд, как ожидается, скажет, что "кризис" на границе "вышел из-под контроля", что создает нагрузку на общины и является несправедливым в отношении британцев, которые тяжело работают и платят налоги.
Напомним, ранее мы сообщали, что Канада готовится существенно ограничить количество временных резидентов, которые смогут въехать в страну уже в следующем году.
Также Европейский Союз готовит механизм регулирования миграционного давления для государств-членов блока.
Тем временем Германия планирует начать возвращение сирийских беженцев домой и одновременно рассматривает депортацию тех, кто находится в стране без законных оснований.