В Британии вторая группа артиллеристов ВСУ закончила обучение на гаубице AS90

"Вторая группа украинских новобранцев-артиллеристов завершила обучение на грозной 155-мм САУ AS90. Программа является частью постоянного обязательства Великобритании поддерживать Украину в ее борьбе с Россией", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в начале года Великобритания объявила о передаче Украине самоходных артиллерийских установок AS90. Это гаубица 155-мм калибра, которая находится на вооружении только в Британии. По ее аналогу Польша производит установки Krab.

Second group of Ukrainian artillery recruits have come to end of their training on formidable AS90 155mm self-propelled gun.