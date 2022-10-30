В Британии мужчина поджег центр мигрантов, после чего совершил самоубийство

Полиция графства Кент в Великобритании расследует нападение на центр мигрантов, совершенное неизвестным мужчиной. После инцидента он покончил с собой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Неизвестный приехал в центр мигрантов в городе Дувр на белом спортивном внедорожнике и бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в помещение. Одна из бутылок не взорвалась. Однако, по данным полиции, один человек получил ранения.

После этого мужчина поехал на соседнюю заправку и покончил с собой.

"Подозреваемый был идентифицирован. Расследование инцидента продолжается", - подтвердили правоохранители факт происшествия.

Нападение на центр для мигрантов связывают с ростом численности мигрантов, которые вне закона переправляются через Ла-Манш с целью попасть в Соединенное Королевство. Так, только в субботу, 29 октября, из Франции в Британию нелегально приехали около тысячи мигрантов.