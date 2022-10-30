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В Британии мужчина поджег центр мигрантов, после чего совершил самоубийство

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Великобритания, Воскресенье 30 октября 2022 20:09
В Британии мужчина поджег центр мигрантов, после чего совершил самоубийство Фото: британские полицейские расследуют нападение на центр мигрантов в Дувре (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Полиция графства Кент в Великобритании расследует нападение на центр мигрантов, совершенное неизвестным мужчиной. После инцидента он покончил с собой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Неизвестный приехал в центр мигрантов в городе Дувр на белом спортивном внедорожнике и бросил несколько бутылок с зажигательной смесью в помещение. Одна из бутылок не взорвалась. Однако, по данным полиции, один человек получил ранения.

После этого мужчина поехал на соседнюю заправку и покончил с собой.

"Подозреваемый был идентифицирован. Расследование инцидента продолжается", - подтвердили правоохранители факт происшествия.

Нападение на центр для мигрантов связывают с ростом численности мигрантов, которые вне закона переправляются через Ла-Манш с целью попасть в Соединенное Королевство. Так, только в субботу, 29 октября, из Франции в Британию нелегально приехали около тысячи мигрантов.

Ситуация с нелегальной миграцией продолжает оставаться серьезной. Так, недавно полиция Греции спасла группу из 92 нелегальных мигрантов, которые были обнаружены обнаженными, а некоторые еще и с травмами недалеко от границы с Турцией.

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