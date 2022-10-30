У Британії чоловік підпалив центр мігрантів, після чого скоїв самогубство
Поліція графства Кент у Великобританії розслідує напад на центр мігрантів, який скоїв невідомий чоловік. Після інциденту він скоїв самогубство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Невідомий приїхав до центру мігрантів у місті Дувр на білому спортивному позашляховику і кинув кілька пляшок із запальною сумішшю у приміщення. Одна з пляшок не вибухнула. Проте, за даними поліції, одна людина дістала поранення.
Після цього чоловік поїхав на сусідню заправку та наклав на себе руки.
"Підозрюваного було ідентифіковано. Розслідування інциденту триває", - підтвердили правоохоронці факт події.
Напад на центр для мігрантів пов'язують із зростанням чисельності мігрантів, що поза законом переправляються через Ла-Манш з метою потрапити до Сполученого Королівства. Так, лише у суботу, 29 жовтня, з Франції до Британії нелегально приїхали майже тисяча мігрантів.
Ситуація з нелегальною міграцією продовжує залишатися серйозною. Так, нещодавно поліція Греції врятувала групу з 92 нелегальних мігрантів, які були виявлені оголеними, а деякі ще й із травмами неподалік кордону з Туреччиною.
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