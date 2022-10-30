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У Британії чоловік підпалив центр мігрантів, після чого скоїв самогубство

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Великобританія, Неділя 30 жовтня 2022 20:09
У Британії чоловік підпалив центр мігрантів, після чого скоїв самогубство Фото: британські поліцейські розслідують напад на центр мігрантів у Дуврі (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Поліція графства Кент у Великобританії розслідує напад на центр мігрантів, який скоїв невідомий чоловік. Після інциденту він скоїв самогубство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Невідомий приїхав до центру мігрантів у місті Дувр на білому спортивному позашляховику і кинув кілька пляшок із запальною сумішшю у приміщення. Одна з пляшок не вибухнула. Проте, за даними поліції, одна людина дістала поранення.

Після цього чоловік поїхав на сусідню заправку та наклав на себе руки.

"Підозрюваного було ідентифіковано. Розслідування інциденту триває", - підтвердили правоохоронці факт події.

Напад на центр для мігрантів пов'язують із зростанням чисельності мігрантів, що поза законом переправляються через Ла-Манш з метою потрапити до Сполученого Королівства. Так, лише у суботу, 29 жовтня, з Франції до Британії нелегально приїхали майже тисяча мігрантів.

Ситуація з нелегальною міграцією продовжує залишатися серйозною. Так, нещодавно поліція Греції врятувала групу з 92 нелегальних мігрантів, які були виявлені оголеними, а деякі ще й із травмами неподалік кордону з Туреччиною.

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