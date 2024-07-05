В Британии будет новый премьер. Кто такой Кир Стармер и какова его позиция по Украине

На выборах в Британии впервые за 14 лет подавляющее большинство мест в парламенте получила оппозиционная Лейбористская партия. Это означает, что ее 61-летний лидер Кир Стармер станет новым главой британского правительства, заменив на этом посту Риши Сунака.
О том, кто такой Кир Стармер и какова его позиция по Украине - собрало РБК-Украина в материале.
Сэр Кир Родни Стармер (англ. Sir Keir Rodney Starmer) родился в Лондоне 2 сентября 1962 года. Вскоре после его рождения семья переехала в город Окстед. Его мать работала в Национальной службе здравоохранения, а отец на слесарной фабрике, о чем политик так часто повторял во время избирательной кампании. Согласно открытым источникам, родители, которые были убежденными левыми, назвали сына в честь Кира Гарди, основавшего лейбористскую партию в 1893 году. Впрочем, сам Стармер в одном из своих интервью утверждал, что этому нет доказательств, поскольку он никогда не говорил об этом с матерью и отцом.
В годы детства он учился в лондонской Школе музыки и драмы Гилдхолл, где получал стипендию, был флейтистом. Кроме того, Стармер также получил золотую награду герцога Эдинбургского. К тому же он стал первым членом своей семьи, поступившим в колледж.
Впоследствии Стармер окончил Лидский университет со степенью бакалавра искусств по праву, а затем изучал право в Сент-Эдмунд Холле Оксфордского университета, где получил степень бакалавра гражданского права.
В 1987 году был принят в коллегию адвокатов и специализировался на правах человека, работая под руководством Хелен Кеннеди и Джеффри Робертсона. До 1990 года работал в правозащитной группе интересов "Liberty", затем работал в барристерском бюро Doughty Street Chambers, по-прежнему занимаясь защитой прав человека. Стармер также работал в Центре прав человека при Эссекском университете, консультантом по правам человека Ассоциации старших полицейских офицеров, советником по правам человека Наблюдательного совета Североирландской полиции.
В 2002 году Стармер был назначен королевским адвокатом, а с 2008 по 2013 годы возглавлял Королевскую прокурорскую службу в должности главного государственного обвинителя. Работая юристом, он познакомился со своей женой Викторией, на которой он женился в 2007 году. Вместе они имеют двоих детей (сына и дочь).
Фото: Кир Стармер - бывший адвокат-правозащитник (Getty Images)
Перед началом политической карьеры сэр Стармер заслужил хорошую репутацию адвоката, главным образом занимаясь вопросами прав человека. В частности, он участвовал в знаковом деле "Маклибел" - печально известном судебном процессе между McDonald's и двумя экологическими активистами Хелен Стил и Дэвидом Моррисом. Борьба шла вокруг распространенной парой брошюры под названием "Что не так из McDonald's?: все, что они не хотят, чтобы вы знали", содержавшей ряд обвинений против компании, включая заявления об эксплуатации работников, участие в вырубке лесов, пропаганду нездоровых пищевых привычек и пренебрежение благополучием животных.
Стармер является ярым футбольным болельщиком, ранее игравшим на любительском уровне за северолондонскую команду под названием Homerton Academicals. Кроме того, он также болеет за клуб английской премьер-лиги "Арсенал".
Уже в 2015 году Стармер избрался в Палату общин от столичного округа Камден на севере Лондона, получив 52,9% голосов. В следующем году в октябре лидер Лейбористской партии Джереми Корбин осуществил перестановки в своем теневом кабинете, в числе которых назначил Стармера теневым министром по выходу из Евросоюза.
Фото: Стармер будет 7-м лейбористом во главе правительства за последнее тысячелетие (Getty Images)
Уже в сентябре 2019 года на конференции лейбористов Стармер безуспешно добивался однозначного позиционирования партии за сохранение членства Великобритании в ЕС, что противоречило "нейтральному" в этом отношении курсу Корбина. В декабре после катастрофического поражения лейбористов на парламентских выборах политические аналитики стали называть Стармера среди вероятных преемников Джереми Корбина, и в этот же период развернулись события вокруг статьи о Стармере в английском разделе Википедии. В течение двух дней у нее трижды добавлялось утверждение, что Стармер является миллионером, но трижды эта правка отменялась из-за отсутствия авторитетного источника (при этом сам Стармер и его окружение отрицали свою причастность к событиям). В 2020 году он стал главой Лейбористской партии, когда предшественник Корбин ушел с поста.
Стармер был решительным противником решения Британии о выходе из Европейского Союза, но сейчас утверждает, что лейбористское правительство не будет стремиться изменить это решение.
В феврале прошлого года лидер британской оппозиционной Лейбористской партии приехал в Киев с неанонсированным визитом. Это был его первый визит в столицу Украины. Тогда он посетил Бучу - одно из мест военных преступлений России за время полномасштабной агрессии.
Фото: лидер Лейбористской партии Великобритании в 2023 году посетил Бучу и Ирпень (Getty Images)
"Невероятно видеть свидетельства зверств, которые я увидел сегодня утром. Фотографии гражданских лиц в окрестностях Киева с завязанными глазами, со связанными за спиной руками. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть должное возмещение ущерба при восстановлении Украины", - заявлял лидер британской оппозиции.
Также он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Стороны обсудили ситуацию на фронте, вопросы санкций и конфискации российских активов, их направление на восстановление Украины, а также создание специального трибунала для РФ.
Фото: встреча Стармера и Зеленского в Киеве (president.gov.ua)
Во время визита лидер лейбористов заявил, что Украина будет всегда пользоваться "непреклонной поддержкой" его партии.
Примечательно, что в мае этого года в украинскую столицу приезжали лейбористы Дэвид Лемми и Джон Гили, которые после победы их партии могут стать соответственно министрами иностранных дел и обороны. Тогда они заверили, что Британия и дальше будет поддерживать Украину в ее войне с РФ.
Напомним, что по последним данным, оппозиционная Лейбористская партия на выборах в Великобритании получает 410 мест в нижней палате британского парламента. Это при том, что для абсолютного большинства нужно 326. Действующий британский премьер Риши Сунак уже признал свое поражение, заявив, что лейбористы одержала победу. Тем временем Стармер уже выступил с речью в Лондоне, заявив, что Соединенное Королевство снова видит "луч надежды", и пообещал, что страна "вернет после 14 лет свое будущее".
При подготовке материала использовались публикации The Guardian, Sky News, Euronews, BBC, Politico, wikipedia, пресс-служба Офиса президента Украины.
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