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Кир Стармер - ранние годы

Сэр Кир Родни Стармер (англ. Sir Keir Rodney Starmer) родился в Лондоне 2 сентября 1962 года. Вскоре после его рождения семья переехала в город Окстед. Его мать работала в Национальной службе здравоохранения, а отец на слесарной фабрике, о чем политик так часто повторял во время избирательной кампании. Согласно открытым источникам, родители, которые были убежденными левыми, назвали сына в честь Кира Гарди, основавшего лейбористскую партию в 1893 году. Впрочем, сам Стармер в одном из своих интервью утверждал, что этому нет доказательств, поскольку он никогда не говорил об этом с матерью и отцом.

В годы детства он учился в лондонской Школе музыки и драмы Гилдхолл, где получал стипендию, был флейтистом. Кроме того, Стармер также получил золотую награду герцога Эдинбургского. К тому же он стал первым членом своей семьи, поступившим в колледж.

Впоследствии Стармер окончил Лидский университет со степенью бакалавра искусств по праву, а затем изучал право в Сент-Эдмунд Холле Оксфордского университета, где получил степень бакалавра гражданского права.

Юрист, профессиональная карьера

В 1987 году был принят в коллегию адвокатов и специализировался на правах человека, работая под руководством Хелен Кеннеди и Джеффри Робертсона. До 1990 года работал в правозащитной группе интересов "Liberty", затем работал в барристерском бюро Doughty Street Chambers, по-прежнему занимаясь защитой прав человека. Стармер также работал в Центре прав человека при Эссекском университете, консультантом по правам человека Ассоциации старших полицейских офицеров, советником по правам человека Наблюдательного совета Североирландской полиции.

В 2002 году Стармер был назначен королевским адвокатом, а с 2008 по 2013 годы возглавлял Королевскую прокурорскую службу в должности главного государственного обвинителя. Работая юристом, он познакомился со своей женой Викторией, на которой он женился в 2007 году. Вместе они имеют двоих детей (сына и дочь).

Фото: Кир Стармер - бывший адвокат-правозащитник (Getty Images)

Перед началом политической карьеры сэр Стармер заслужил хорошую репутацию адвоката, главным образом занимаясь вопросами прав человека. В частности, он участвовал в знаковом деле "Маклибел" - печально известном судебном процессе между McDonald's и двумя экологическими активистами Хелен Стил и Дэвидом Моррисом. Борьба шла вокруг распространенной парой брошюры под названием "Что не так из McDonald's?: все, что они не хотят, чтобы вы знали", содержавшей ряд обвинений против компании, включая заявления об эксплуатации работников, участие в вырубке лесов, пропаганду нездоровых пищевых привычек и пренебрежение благополучием животных.

Стармер является ярым футбольным болельщиком, ранее игравшим на любительском уровне за северолондонскую команду под названием Homerton Academicals. Кроме того, он также болеет за клуб английской премьер-лиги "Арсенал".

Политическая карьера

Уже в 2015 году Стармер избрался в Палату общин от столичного округа Камден на севере Лондона, получив 52,9% голосов. В следующем году в октябре лидер Лейбористской партии Джереми Корбин осуществил перестановки в своем теневом кабинете, в числе которых назначил Стармера теневым министром по выходу из Евросоюза.

Фото: Стармер будет 7-м лейбористом во главе правительства за последнее тысячелетие (Getty Images)

Уже в сентябре 2019 года на конференции лейбористов Стармер безуспешно добивался однозначного позиционирования партии за сохранение членства Великобритании в ЕС, что противоречило "нейтральному" в этом отношении курсу Корбина. В декабре после катастрофического поражения лейбористов на парламентских выборах политические аналитики стали называть Стармера среди вероятных преемников Джереми Корбина, и в этот же период развернулись события вокруг статьи о Стармере в английском разделе Википедии. В течение двух дней у нее трижды добавлялось утверждение, что Стармер является миллионером, но трижды эта правка отменялась из-за отсутствия авторитетного источника (при этом сам Стармер и его окружение отрицали свою причастность к событиям). В 2020 году он стал главой Лейбористской партии, когда предшественник Корбин ушел с поста.

Стармер был решительным противником решения Британии о выходе из Европейского Союза, но сейчас утверждает, что лейбористское правительство не будет стремиться изменить это решение.

Позиция по Украине

В феврале прошлого года лидер британской оппозиционной Лейбористской партии приехал в Киев с неанонсированным визитом. Это был его первый визит в столицу Украины. Тогда он посетил Бучу - одно из мест военных преступлений России за время полномасштабной агрессии.

Фото: лидер Лейбористской партии Великобритании в 2023 году посетил Бучу и Ирпень (Getty Images)

"Невероятно видеть свидетельства зверств, которые я увидел сегодня утром. Фотографии гражданских лиц в окрестностях Киева с завязанными глазами, со связанными за спиной руками. Должно быть правосудие в Гааге, и должно быть должное возмещение ущерба при восстановлении Украины", - заявлял лидер британской оппозиции.

Также он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Стороны обсудили ситуацию на фронте, вопросы санкций и конфискации российских активов, их направление на восстановление Украины, а также создание специального трибунала для РФ.

Фото: встреча Стармера и Зеленского в Киеве (president.gov.ua)

Во время визита лидер лейбористов заявил, что Украина будет всегда пользоваться "непреклонной поддержкой" его партии.

Примечательно, что в мае этого года в украинскую столицу приезжали лейбористы Дэвид Лемми и Джон Гили, которые после победы их партии могут стать соответственно министрами иностранных дел и обороны. Тогда они заверили, что Британия и дальше будет поддерживать Украину в ее войне с РФ.