В Британии 10 украинских пилотов завершили базовое программу обучения на F-16

"Десять пилотов прошли в Великобритании базовую летную, наземную и языковую подготовку и в один прекрасный день станут первой линией обороны, защищая небо Украины от путинских войск", - говорится в сообщении.

Теперь эта группа перейдет к продвинутой летной подготовке, которую проводят французские ВВС, а затем научится летать на истребителях F-16.

"Эти усилия являются ключевым вкладом Великобритании в коалицию по созданию авиационного потенциала, которую возглавляют США, Дания и Нидерланды, и которая помогает создать военно-воздушные силы, состоящие из современных истребителей", - говорится в сообщении.

F-16 для Украины

В прошлом году Дания и Нидерланды пообещали предоставить Украине 61 истребитель F-16. Для начала поставок необходимо, чтобы пилоты и обслуживающий персонал прошли соответствующее обучение. Украина, со своей стороны, должна подготовить необходимую инфраструктуру для истребителей.

Бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказывал ранее, что обучение первой группы украинских пилотов на F-16 в США должно завершиться в начале лета.

Тем временем издание The New York Times отмечало, что 12 украинских пилотов к лету этого года будут готовы к боевым вылетам на F-16. Однако на всех их не хватит самолетов.

В Пентагоне сообщили, что истребители F-16 дадут "уникальный воздушный потенциал" Украине. В то же время, использовать их можно будет только в пределах суверенной территории.

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