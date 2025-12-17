Британия сделала исключение из санкций для российской "Роснефти" в Египте, - Reuters

Великобритания вывела газовое месторождение Zohr в Египте из-под санкций против России, несмотря на долю "Роснефти" в проекте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как оказалось, основным оператором и мажоритарным владельцем проекта является итальянская компания Eni, которая владеет наибольшей долей в проекте. Однако еще в консорциуме участвуют российская "Роснефть" (30%), британская BP (10%) и Mubadala Energy из ОАЭ (10%).

Решение было оформлено в виде обновленной генеральной лицензии, которая позволяет осуществлять платежи и бизнес-операции, связанные с Zohr, до октября 2027 года. Таким образом, компании смогут и в дальнейшем работать в рамках этого проекта, несмотря на санкции против российских партнеров.

Юристы из международной компании Gowling WLG объясняют, что такие лицензии обычно используют как инструмент "управляемого исключения". Они позволяют компаниям соблюдать санкционный режим, не останавливая критически важные проекты резко и без подготовки.

Причины такого исключения британская сторона официально не объяснила. На запрос журналистов правительство Великобритании оперативно не ответило.

В перечень исключений, кроме Zohr, также входят другие крупные нефте- и газовые проекты в России, Казахстане и Каспийском регионе. Аналогичный подход ранее применили и США - там разрешили продолжение работ в международных энергетических консорциумах, где присутствуют российские компании, в частности в Казахстане.

Что известно о газовом месторождении Zohr

Zohr - крупнейшее газовое месторождение в Средиземном море, расположенное в египетских территориальных водах примерно в 190 км к северу от Порт-Саида. Оно было открыто в 2015 году, а промышленная добыча стартовала в конце 2017 года.

Запасы Zohr оцениваются примерно в 30 триллионов кубических футов газа, что сделало его ключевым энергетическим проектом не только для Египта, но и для всего региона. Месторождение позволило стране резко сократить импорт газа и в течение нескольких лет обеспечивать внутренние потребности собственной добычей.

Пиковые объемы добычи фиксировали в 2019 году, после чего производство постепенно снизилось.

Компания Eni заявила о намерении инвестировать около 8 миллиардов долларов в проекты в Египте и недавно начала новую буровую кампанию в Средиземном море, чтобы нарастить добычу газа.