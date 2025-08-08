Британия меняет политику в отношении украинцев: почему беженцам отказывают в защите

Великобритания начала массово отказывать украинцам в постоянном убежище, ссылаясь на безопасность западных регионов Украины. Это вызывает беспокойство среди беженцев из-за неопределенности их будущего.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Сейчас Великобритания сталкивается с огромной нагрузкой на миграционную систему - количество заявлений на убежище постоянно растет. Именно поэтому правительство решило ужесточить правила, усложняя путь к легализации.
Министерство внутренних дел аргументирует отказы тем, что война якобы сосредоточена на востоке Украины, а на западе - достаточно безопасно.
Об этом говорится в отчете о ситуации в Украине, который МВД Британии обнародовало в январе 2025 года. Именно этот отчет и используется как аргумент для отказа при рассмотрении заявлений на предоставление убежища.
В отчете также указано, что в Украине нет никаких ограничений на передвижение, поэтому человек с большой вероятностью может переехать в другой регион страны, где активные боевые действия не ведутся.
К таким относительно безопасным местам МВД Великобритании причисляет Киев, а также Черновицкую, Закарпатскую, Тернопольскую, Ровенскую, Ивано-Франковскую, Волынскую и Львовскую области.
В то же время юристы и правозащитники обращают внимание на то, что Форин-офис (МИД) рекомендует британским гражданам воздержаться от поездок в западные регионы Украины "без крайней необходимости". Таким образом, британцы сами себе противоречат: с одной стороны - для своих граждан сказано, что есть опасность по всей Украине, а с другой - юристы видят диссонанс между внешнеполитической оценкой риска и миграционной практикой.
Так, с начала 2025 года Великобритания начала массово отказывать украинцам в предоставлении постоянного убежища. Это не означает, что украинцы должны немедленно ехать домой, потому что действующие визы можно продлить еще на полтора года. Но для многих украинцев это - огромная неопределенность и страх за будущее.
Например, одному заявителю отказали, потому что его семья имеет двойное гражданство с Венгрией - и это якобы делает регион более безопасным, ведь Венгрия является союзником России. Юристы считают такие аргументы неприемлемыми, ведь они фактически подрывают территориальную целостность Украины.
Напомним, что по данным Еврокомиссии, количество получателей временной защиты в ЕС составляло около 4,3 млн человек в январе 2025 года. Предполагается, что количество останется стабильным в течение 2025 года, а затем снизится до 4,1 млн к концу 2025 года и до 3,8 млн к концу 2026 года.
При этом в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины (за июль 2025 года) говорится о том, что Украину в ближайшие два года будут покидать по 200 тысяч человек, а постепенное возвращение мигрантов ожидается только в 2027 году.