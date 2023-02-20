Британия ввела новые санкции против Ирана: кто попал в список

В понедельник, 20 февраля, правительство Британии расширило свой список санкций по Ирану, внеся в него еще восемь фамилий.

Британия ввела ограничения по восьми гражданам Ирана:

генерал Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Таки Осанлу;

двое заместителей командиров КСИР в провинции Систан и Белуджистан;

губернатора провинции Систан и Белуджистан Мохаммада Карами;

главы области Сенендедж Хассана Асгари;

главы трех революционных судов Ирана.

Основанием для введения санкций против указанных лиц стала поддержка, поощрение или привлечение к серьезным нарушениям права на жизнь, права неприменения пыток и права на честное судебное разбирательство. Внесенные в черный список лица причастны к серьезным нарушениям прав человека в свете недавнего подавления протестов в Иране, в том числе права на жизнь, права на свободное выражение мнений и свободу собрания.

В понедельник в МИД Соединенного Королевства был также вызван поверенный в делах Ирана в Великобритании Мехди Хоссейни Матин. Это связано с ситуацией вокруг иранского оппозиционного телеканала Iran International, который в субботу объявил о закрытии своего офиса в Лондоне из-за угроз, которые получали его сотрудники.

"Я возмущен тем, что иранский режим продолжает угрожать жизни работающих в Соединенном Королевстве журналистов и сегодня вызвал представителя режима, чтобы ясно заявить ему, что мы этого не потерпим", - заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли.