Британия ввела новые санкции против Ирана: кто попал в список

В понедельник, 20 февраля, правительство Британии расширило свой список санкций по Ирану, внеся в него еще восемь фамилий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Британии.
Британия ввела ограничения по восьми гражданам Ирана:
Основанием для введения санкций против указанных лиц стала поддержка, поощрение или привлечение к серьезным нарушениям права на жизнь, права неприменения пыток и права на честное судебное разбирательство. Внесенные в черный список лица причастны к серьезным нарушениям прав человека в свете недавнего подавления протестов в Иране, в том числе права на жизнь, права на свободное выражение мнений и свободу собрания.
В понедельник в МИД Соединенного Королевства был также вызван поверенный в делах Ирана в Великобритании Мехди Хоссейни Матин. Это связано с ситуацией вокруг иранского оппозиционного телеканала Iran International, который в субботу объявил о закрытии своего офиса в Лондоне из-за угроз, которые получали его сотрудники.
"Я возмущен тем, что иранский режим продолжает угрожать жизни работающих в Соединенном Королевстве журналистов и сегодня вызвал представителя режима, чтобы ясно заявить ему, что мы этого не потерпим", - заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли.
Напомним, что Европейский союз расширил санкции против Ирана из-за нарушений прав человека в этой стране.
Неэффективность западных санкций против Ирана и РФ, вероятно, привела к тому, что Кремль смог приобрести компоненты для ударных беспилотников в США.
Ранее сообщалось, что США наложили санкции на ряд членов правления иранской компании, связанной с дронами.
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