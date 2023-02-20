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Британия ввела новые санкции против Ирана: кто попал в список

Фото: Британия ввела новые санкции против Ирана (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 20 февраля, правительство Британии расширило свой список санкций по Ирану, внеся в него еще восемь фамилий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Британии.

Британия ввела ограничения по восьми гражданам Ирана:

  • генерал Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Таки Осанлу;
  • двое заместителей командиров КСИР в провинции Систан и Белуджистан;
  • губернатора провинции Систан и Белуджистан Мохаммада Карами;
  • главы области Сенендедж Хассана Асгари;
  • главы трех революционных судов Ирана.

Основанием для введения санкций против указанных лиц стала поддержка, поощрение или привлечение к серьезным нарушениям права на жизнь, права неприменения пыток и права на честное судебное разбирательство. Внесенные в черный список лица причастны к серьезным нарушениям прав человека в свете недавнего подавления протестов в Иране, в том числе права на жизнь, права на свободное выражение мнений и свободу собрания.

В понедельник в МИД Соединенного Королевства был также вызван поверенный в делах Ирана в Великобритании Мехди Хоссейни Матин. Это связано с ситуацией вокруг иранского оппозиционного телеканала Iran International, который в субботу объявил о закрытии своего офиса в Лондоне из-за угроз, которые получали его сотрудники.

"Я возмущен тем, что иранский режим продолжает угрожать жизни работающих в Соединенном Королевстве журналистов и сегодня вызвал представителя режима, чтобы ясно заявить ему, что мы этого не потерпим", - заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли.

Напомним, что Европейский союз расширил санкции против Ирана из-за нарушений прав человека в этой стране.

Неэффективность западных санкций против Ирана и РФ, вероятно, привела к тому, что Кремль смог приобрести компоненты для ударных беспилотников в США.

Ранее сообщалось, что США наложили санкции на ряд членов правления иранской компании, связанной с дронами.

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ВеликобританияИранСанкции против Ирана