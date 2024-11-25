Британия ввела крупнейший пакет санкций против "теневого флота" России

Половина этих судов за последний год перевезла нефть и продукты на сумму свыше 4,3 миллиарда долларов.

Общее число нефтяных танкеров под санкциями Великобритании достигло 73, что превышает показатели любой другой страны. Под санкции попали и страховые компании, обслуживающие этот флот.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми подчеркнул важность дальнейшего давления на Кремль. Он также отметил, что доходы от продажи нефти являются ключевым источником финансирования войны против Украины.

На встрече министров иностранных дел G7 в Италии Лэмми призвал международное сообщество усилить давление на Россию и поддержать Украину военной и финансовой помощью. Он также поднял вопросы миграции, гуманитарного кризиса в Газе и совместной работы по укреплению обороны в рамках Глобальной программы боевой авиации.