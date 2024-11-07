Британия ввела крупнейший пакет санкций против РФ за последний год: кто попал в список

Великобритания объявила о введении крупнейшего пакета новых санкций против российского военно-промышленного комплекса. Таким образом Лондон усилил ограничения на поставки критически важного оборудования, необходимого Кремлю для ведения войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

Под санкции попали поставщики, поддерживающие российское военное производство, а также прокремлевские наемные группы, действующие в Африке к югу от Сахары, и агент ГРУ, причастный к атаке с использованием нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери. Эти меры непосредственно направлены на ограничение поставок продукции для российских вооруженных сил, в том числе станков, микроэлектроники и дронов.

Санкции также распространяются на организации из Китая, Турции и стран Центральной Азии, которые поддерживают военные нужды России, поставляя оборудование для производства военной техники.

Объявление санкций прозвучало накануне саммита Европейского политического сообщества в Будапеште, где премьер-министр Великобритании Кейр Стармер планирует обсудить меры против российской дестабилизирующей активности в Европе и выразить поддержку Украине.

Министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми подчеркнул, что новые меры направлены на подрыв российской внешней политики в Африке и ограничение поставок важнейшего оборудования для путинской военной машины.

Эти санкции продолжают миссию Великобритании по борьбе с российской злонамеренной деятельностью, которая в последние месяцы включала действия против "теневого флота" России, использование запрещенного химического оружия и деятельность прокремлевских медиа, распространяющих дезинформацию.