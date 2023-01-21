Британия предложила Украине помощь в создании трибунала для Путина

Кампанию по созданию специализированного суда возглавили британский адвокат Филипп Сэндс и бывший премьер-министр Гордон Браун.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что военные преступления России не должны остаться безнаказанными. Именно потому Британия приняла приглашение Украины присоединиться к созданию трибунала, предложив юридический опыт.

Джеффри Найс, главный обвинитель на процессе над Слободаном Милошевичем, сказал: "Я твердо верю, что все, что делается с точки зрения ответственности, должно делаться украинцами, в Украине, на украинском и русском языках".

По его словам, международные эксперты могут посоветовать, но не стоит позволять им управлять процессом. Найс подчеркнул, что это поможет Украине избежать потенциального международного давления при принятии любых решений, связанных с судебными процессами.