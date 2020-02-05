Британія заборонить продаж авто на дизелі та бензині з 2035 року

У Великій Британії планують ввести заборону на продаж нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння у 2035 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

За думкою експертів, процес потрібно прискорити тому що у 2040 році вводити заборону буде надто пізно, якщо країна хоче звести викиди вуглекислого газу майже до нуля до середини цього століття.

"Заборону на продаж нових бензинових, дизельних або гібридних автомобілів у Великій Британії буде перенесено з 2040 на 2035 рік", - йдеться в повідомленні.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про нову політику щодо автомобілів у рамках запуску події, присвяченої кліматичному саміту ООН у листопаді в Глазго.

Нагадаємо, раніше учасники 25-ї Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату в Іспанії схвалили угоду, в якому міститься заклик взяти більш амбітні зобов'язання в 2020 році.

Раніше Джонсон заявив, що його країні немає потреби дотримуватися правил Європейського Союзу щодо торгівельної угоди після Brexit.