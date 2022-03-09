RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Британія заборонила експорт авіаційних і космічних технологій в РФ

Автор: Валерія Поліщук

Великобританія представила нові авіаційні санкції, що дають їй право затримувати будь-які російські літаки. При цьому заходи забороняють експорт в Росію товарів, пов'язаних з авіацією і космосом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Заборона поширюється на будь-які літаки, що належать, експлуатуються або зафрахтовані ким-небудь, пов'язаним з Росією або зазначеними фізичними, або юридичними особами, і включає право затримувати будь-які літаки, що належать особам, пов'язаним з Росією.

"Заборона на польоти літаків під російським прапором з Великобританії і введення кримінальної відповідальності за польоти на них заподіє ще більший економічний біль Росії і тим, хто близький до Кремля", - заявила міністр закордонних справ Ліз трас.

Міністерство закордонних справ заявило, що 9 березня представить нове законодавство для реалізації цих заходів, які також містять право виключати з британського реєстру повітряних суден будь-які літаки, що належать російським фізичним і юридичним особам, які перебувають під санкціями.

Нові заходи також перешкоджатимуть експорту авіаційної та космічної техніки, включаючи страхування та перестрахування.

Це означатиме скасування покриття за існуючими полісами, а базуються у Великобританії страховики і перестраховики не зможуть оплачувати претензії за існуючими полісами в цих секторах, йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше в Британії заявили, що поява будь-якого російського літака в повітряному просторі країни буде прирівняно до кримінального злочину.

Війна Росії проти України триває 14 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниСанкції проти РосіїВеликобританія