Британия обеспокоена отставанием от усиления обороны, - СМИ
В Великобритании растет беспокойство насчет темпов усиления обороноспособности королевства, о чем заговорили в самом военном руководстве страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Военное руководство предупреждает, что задержки в модернизации вооруженных сил могут поставить под угрозу готовность государства к современным угрозам, в частности со стороны России, сообщают британские медиа.
А именно в королевстве фиксируется обеспокоенность темпами выполнения долгосрочных планов модернизации оборонного сектора, которые предусматривают усиление вооруженных сил, обновление техники и увеличение оборонных возможностей страны в ближайшие годы.
По данным британских СМИ, ключевой проблемой остаются задержки в бюджетном планировании и согласовании финансирования между правительственными структурами. Это влияет на скорость реализации программ закупки вооружения, развития военной инфраструктуры и повышения боеготовности армии.
Глава штаба обороны Великобритании Ричард Найтон, как отмечают медиа, выразил обеспокоенность тем, что страна может не успевать за темпами роста глобальных угроз и требует ускорения оборонных реформ.
Военное руководство отмечает, что современная ситуация с безопасностью в Европе меняется очень быстро. На этом фоне особое внимание уделяют угрозам, связанным с Россией, а также кибербезопасности и гибридным атакам, которые становятся частью современных конфликтов.
Отдельно отмечается, что оборонные инвестиционные программы являются ключевыми для долгосрочной стратегии Великобритании в рамках НАТО. Они должны определить приоритеты перевооружения армии, модернизации техники и развития сотрудничества с союзниками.
В то же время эксперты оборонной сферы предупреждают, что любые задержки в финансировании или политических решениях могут повлиять на оборонный потенциал страны и ее способность оперативно реагировать на кризисные ситуации.
Напомним, Лондон и Варшава готовятся подписать новое соглашение по безопасности, которое предусматривает расширение военного сотрудничества, развитие систем ПВО и совместную борьбу с кибератаками.
РБК-Украина также писало, Франция, Германия и Британия объединяются для разработки гиперзвуковых ракет.