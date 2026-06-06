Британия обеспокоена отставанием от усиления обороны, - СМИ

В Великобритании растет беспокойство насчет темпов усиления обороноспособности королевства, о чем заговорили в самом военном руководстве страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Военное руководство предупреждает, что задержки в модернизации вооруженных сил могут поставить под угрозу готовность государства к современным угрозам, в частности со стороны России, сообщают британские медиа.

А именно в королевстве фиксируется обеспокоенность темпами выполнения долгосрочных планов модернизации оборонного сектора, которые предусматривают усиление вооруженных сил, обновление техники и увеличение оборонных возможностей страны в ближайшие годы.

По данным британских СМИ, ключевой проблемой остаются задержки в бюджетном планировании и согласовании финансирования между правительственными структурами. Это влияет на скорость реализации программ закупки вооружения, развития военной инфраструктуры и повышения боеготовности армии.

Глава штаба обороны Великобритании Ричард Найтон, как отмечают медиа, выразил обеспокоенность тем, что страна может не успевать за темпами роста глобальных угроз и требует ускорения оборонных реформ.

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Военное руководство отмечает, что современная ситуация с безопасностью в Европе меняется очень быстро. На этом фоне особое внимание уделяют угрозам, связанным с Россией, а также кибербезопасности и гибридным атакам, которые становятся частью современных конфликтов.

Отдельно отмечается, что оборонные инвестиционные программы являются ключевыми для долгосрочной стратегии Великобритании в рамках НАТО. Они должны определить приоритеты перевооружения армии, модернизации техники и развития сотрудничества с союзниками.

В то же время эксперты оборонной сферы предупреждают, что любые задержки в финансировании или политических решениях могут повлиять на оборонный потенциал страны и ее способность оперативно реагировать на кризисные ситуации.