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Британия заказала дроны против подлодок РФ: первые детали

10:04 11.11.2026 Ср
1 мин
aimg Константин Широкун
Фото: Британия заказала дроны против подлодок РФ (twitter.com/premar_ceclant)

Великобритания инвестирует около 108 млн евро в новые дроны, сенсоры и системы искусственного интеллекта для флота, которые должны оградить морскую инфраструктуру от российских подлодок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании.

Новый договор заключен с британской компанией Ocean Infinity Solutions. Система защиты, известная как Atlantic Net, подразумевает оснащение ВМС новой сетью автономных систем, работающих по всей Северной Атлантике.

Сюда будут входить усовершенствованные сенсоры, которые помогут выявлять российские ПЛ и опасную деятельность, а также беспилотные системы, которые смогут патрулировать глубины морей, выискивая угрозы.

Кроме того, вокруг Британии будет создана единая служба наблюдения, которая обеспечит военные корабли, охотящиеся на подлодки, и подлодки класса Astute, ранним предупреждением об угрозах и более четким представлением об активности под водой.

Рамочная сделка является частью более широкой программы Королевского флота "Атлантический бастион" по созданию гибридных военно-морских сил.

Отмечается, что компания Ocean Infinity Solutions привлечет около 200 новых квалифицированных специалистов, а ее непосредственная цепь поставок касается 38 700 рабочих мест в Юго-Восточной Англии.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что Британия возвращает стратегию "Холодной войны" и готовится к масштабному конфликту.

Также мы писали, что Великобритания и страны Северной Европы договорились создать военно-морской альянс для сдерживания России, а прежде всего – ее подлодок.

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