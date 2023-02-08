Великобритания призвала МОК не допускать россиян на Олимпиаду

По его словам, Россию необходимо воспринимать как государство-изгоя и не допускать к участию в Олимпиаде, которая состоится в Париже в 2024 году. Кроме этого, в Британии выступили также против участия белорусских спортсменов в Олимпийских играх.

"Мы, как и многие другие страны, были однозначными по этому поводу в течение всего времени, и мы хотим убедиться, что мы будем продолжать говорить по этому поводу одним голосом и четко сообщить об этом МОК", - сказал он.