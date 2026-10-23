Британия призвала граждан сделать 3-дневные запасы воды и еды

Британия рекомендует жителям страны сделать трехдневные запасы пищи, воды и лекарств. Причиной таких советов правительство называет чрезвычайные ситуации и кибератаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального центрального вебпортала правительства Великобритании.
Обновленные рекомендации для домохозяйств были опубликованы 23 октября. Им рекомендуется принять несколько простых мер, чтобы оставаться готовыми к временному прерыванию ежедневных услуг, говорится на вебпортале.
Этот совет является первым этапом трехлетней кампании Be Ready ("Будь готов!"), направленной на помощь домохозяйствам Британии чувствовать себя лучше подготовленными к чрезвычайным ситуациям.
Кампания сосредоточена на простых вещах, которые люди могут сделать заранее, чтобы приготовиться, к примеру, к 3 дням ЧС.
"От непогоды до кибератак чрезвычайные ситуации могут нарушить работу услуг, на которые вы полагаетесь", - говорится в сообщении.
Контрольный список Be Ready:
Ранее РБК-Украина писало, что из-за чрезвычайной ситуации в энергетической сфере МВД рекомендовало украинцам заранее подготовить базовый запас продовольствия и "тревожный чемодан".
Кроме того, в первую очередь, украинцам советуют подготовить запас питьевой и технической воды на каждого члена семьи (из расчета 3 л питьевой и 11-12 л технической воды в сутки), продуктов длительного хранения и медикаментов.