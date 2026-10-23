Британия призвала граждан сделать 3-дневные запасы воды и еды

Британцам советуют подготовиться

Обновленные рекомендации для домохозяйств были опубликованы 23 октября. Им рекомендуется принять несколько простых мер, чтобы оставаться готовыми к временному прерыванию ежедневных услуг, говорится на вебпортале.

Этот совет является первым этапом трехлетней кампании Be Ready ("Будь готов!"), направленной на помощь домохозяйствам Британии чувствовать себя лучше подготовленными к чрезвычайным ситуациям.

Что делать

Кампания сосредоточена на простых вещах, которые люди могут сделать заранее, чтобы приготовиться, к примеру, к 3 дням ЧС.

"От непогоды до кибератак чрезвычайные ситуации могут нарушить работу услуг, на которые вы полагаетесь", - говорится в сообщении.

Контрольный список Be Ready: