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Британия призвала граждан сделать 3-дневные запасы воды и еды

17:06 23.10.2026 Пт
2 мин
aimg Елена Бджола
Иллюстративное фото (Коллаж РБК-Украина)

Британия рекомендует жителям страны сделать трехдневные запасы пищи, воды и лекарств. Причиной таких советов правительство называет чрезвычайные ситуации и кибератаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального центрального вебпортала правительства Великобритании.

Британцам советуют подготовиться

Обновленные рекомендации для домохозяйств были опубликованы 23 октября. Им рекомендуется принять несколько простых мер, чтобы оставаться готовыми к временному прерыванию ежедневных услуг, говорится на вебпортале.

Этот совет является первым этапом трехлетней кампании Be Ready ("Будь готов!"), направленной на помощь домохозяйствам Британии чувствовать себя лучше подготовленными к чрезвычайным ситуациям.

Что делать

Кампания сосредоточена на простых вещах, которые люди могут сделать заранее, чтобы приготовиться, к примеру, к 3 дням ЧС.

"От непогоды до кибератак чрезвычайные ситуации могут нарушить работу услуг, на которые вы полагаетесь", - говорится в сообщении.

Контрольный список Be Ready:

  • 3 литра воды в бутылках на человека в день для питья. Больше воды понадобится для приготовления пищи и стирки.
  • Продукты с длительным сроком хранения, не требующие охлаждения или приготовления: консервированное мясо, рыба или овощи, сухофрукты и орехи.
  • Дезинфицирующее средство для рук, влажные салфетки и средства для ванной комнаты.
  • Фонарик (и запасные батарейки).
  • Одеяла, спальные мешки и теплая одежда. В домах может очень быстро стать холодно, когда отопление выключается.
  • FM-радио (от батареи/с зарядным устройством).
  • Заряженный внешний аккумулятор для зарядки телефонов или совместимых медицинских устройств.
  • Наличные деньги (монеты и банкноты) и карты на случай, если электронные платежи или работа банкоматов будут сбойными.
  • Копии удостоверений личности/документов.
  • Важные телефонные номера и информация.
  • Аптечка / предметы первой помощи: водонепроницаемые пластыри, бинты, термометр, антисептик, промывочный раствор глаз, стерильные повязки и перчатки, медицинская лента для повязок и пинцет.
  • Детская смесь, подгузники и влажные салфетки.

Ранее РБК-Украина писало, что из-за чрезвычайной ситуации в энергетической сфере МВД рекомендовало украинцам заранее подготовить базовый запас продовольствия и "тревожный чемодан".

Кроме того, в первую очередь, украинцам советуют подготовить запас питьевой и технической воды на каждого члена семьи (из расчета 3 л питьевой и 11-12 л технической воды в сутки), продуктов длительного хранения и медикаментов.

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