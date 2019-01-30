Британія вийде з Євросоюзу 1 січня 2020 року, - євродепутат

Початково Brexit було заплановано на 29 березня 2019 року

Евродепутат от польской партии "Право и справедливость" Рышард Чарнецкий заявил, что Британия выйдет из ЕС (Brexit) на 9 месяцев позже, чем планировалось. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Польское радио".

Чарнецкий заявил, что у него есть достоверная информация о дате окончательного "развода" Великобритании с Евросоюзом, но это не означает, что британские евродепутаты смогут принимать участие в нынешних выборах в Европарламент.

"Я думаю, что со стороны Европейского Союза решение уже принято. И Лондон об этом уже знает. Переговоры будут продлены на 9 месяцев, то есть они будут длится до конца 2019 года. Великобритания формально будет членом ЕС дольше на три квартала. Великобритания выйдет из Евросоюза, вероятно, 1 января 2020 года. Я владею такой информацией и ею делюсь с вам", - заявил он.

Отметим, изначально Brexit было запланировано на 29 марта 2019 года.

Напомним, Еврокомиссия приняла решение по комплексу чрезвычайных мер на случай сценария Brexit без соглашения по образовательной программе Erasmus+, по координации социального обеспечения из бюджета ЕС.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита на Кипре заявил, что действующий вариант соглашения о Brexit является "наилучшим возможным решением, которое не подлежит пересмотру".