Британія вивезе військових інструкторів з України

Міністр Збройних сил Великобританії Джеймс хіпі заявив, що британські військові інструктори покинуть Україну через загрозу вторгнення Росії. Очікується, що їх вивезуть з країни 12-13 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"В Україні не буде британських військових якщо там буде конфлікт", - цитує видання хіпі.

За його словами, британських військових інструкторів, які були направлені для навчання військовослужбовців Збройних сил України, планується вивезти протягом вихідних - 12-13 лютого.

Міністр також попередив, що Британські Військово-повітряні сили не зможуть вивезти громадян Великобританії з України в разі вторгнення Росії. Хіпі закликав їх негайно покинути країну самостійно.