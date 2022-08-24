Британія виділить понад 63 млн доларів військової допомоги: що отримає Україна

Україна отримає 850 ручних мікродронів Black Hornet, які спеціально розроблені для використання в містах і селах. Вони призначені для виявлення наближення ворожих сил.

Дрони мають розмір менший за мобільний телефон, а навчитися керувати ними можна за 20 хвилин. Безпілотник передає відео в реальному часі та робить нерухомі зображення.

Також Британія готується передати Україні транспортні засоби для пошуку мін у водах. Найближчими тижнями українські військові пройдуть спеціальні навчання.

Крім того, Лондон продовжує розширювати підготовку українських захисників. До навчань приєдналися вже вісім країн - Канада, Данія, Нова Зеландія, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія, Швеція та Литва.

Візит Джонсона до Києва

Сьогодні в День незалежності до столиці прибув прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Це його прощальний візит в Україну, адже восени Джонсон піде з посади.

Глава британського уряду привітав українців зі святом та підкреслив, що його країна продовжує надавати підтримку.