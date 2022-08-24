Британія виділить понад 63 млн доларів військової допомоги: що отримає Україна

Велика Британія в День незалежності виділяє Україні новий пакет військової допомоги на понад 63 млн доларів (54 мільйони фунтів стерлінгів).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Британії.
Україна отримає 850 ручних мікродронів Black Hornet, які спеціально розроблені для використання в містах і селах. Вони призначені для виявлення наближення ворожих сил.
Дрони мають розмір менший за мобільний телефон, а навчитися керувати ними можна за 20 хвилин. Безпілотник передає відео в реальному часі та робить нерухомі зображення.
Також Британія готується передати Україні транспортні засоби для пошуку мін у водах. Найближчими тижнями українські військові пройдуть спеціальні навчання.
Крім того, Лондон продовжує розширювати підготовку українських захисників. До навчань приєдналися вже вісім країн - Канада, Данія, Нова Зеландія, Нідерланди, Норвегія, Фінляндія, Швеція та Литва.
Сьогодні в День незалежності до столиці прибув прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Це його прощальний візит в Україну, адже восени Джонсон піде з посади.
Глава британського уряду привітав українців зі святом та підкреслив, що його країна продовжує надавати підтримку.
Нагадаємо, що сьогодні президент США Джо Байден оголосив про рекордний пакет військової допомоги для України у розмірі майже 3 млрд доларів.
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