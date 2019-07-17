Британія виділить 100 тис. фунтів для суду по справі MH17

Міністр закордонних справ Британії Джеремі Хант заявив, що Лондон виділить 100 тисяч фунтів стерлінгів (понад 120 тис. доларів) для суду над причетними до знищення малайзійського рейсу MH17 в 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу британського МЗС.

За словами Ханта, Лондон підтримує зусилля Міжнародної слідчої групи та влади Нідерландів щодо встановлення відповідальних у знищенні літака рейсу MH17, адже жертвами катастрофи стали 10 британців.

"Ось чому ми вносимо фінансовий внесок в розмірі 100 тис. фунтів стерлінгів в установу спеціалізованого кримінального суду в Гаазі, з тим щоб забезпечити отримання відповідей для сімей і друзів жертв і притягнути винних до відповідальності за цей жахливий злочин", - зазначив він.

Хант наголосив, що Росії необхідно визнати відповідальність у знищенні малайзійського літака та розпочати співпрацю зі слідством відповідно до резолюції Ради безпеки ООН.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники Служби безпеки України затримали ще одного причетного до катастрофи рейсу MH17 в 2014 році на Донбасі. Правоохоронці затримали бойовика, який перевозив зенітно-ракетну установку БУК-М, з якої стріляли по малайзійському літаку.