Британія вводить збір у 25% на прибуток виробників нафти і газу

Великобританія оголосила про введення 25% податку на прибуток виробників нафти і газу, поряд з пакетом заходів підтримки для домогосподарств, які відчувають труднощі з оплатою зростаючих рахунків за електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними видання, оголошення знаменує собою зміну позиції уряду прем'єр-міністра Бориса Джонсона, яке раніше виступало проти податку на надприбуток і називало його стримуючим фактором для інвестицій.

"Ми вводимо тимчасовий цільовий податок на енергетичний прибуток, що стягується з прибутку нафтових і газових компаній за ставкою 25%. Ми також вводимо нову інвестиційну пільгу, яка подвоює пільги для енергетичних компаній, що інвестують свій прибуток у Великобританії", - заявив міністр фінансів Ріші Сунак.