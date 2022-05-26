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Британія вводить збір у 25% на прибуток виробників нафти і газу

Фото: міністр фінансів Британії Ріші Сунак (flickr.com/number10gov)
Автор: Валерія Поліщук

Великобританія оголосила про введення 25% податку на прибуток виробників нафти і газу, поряд з пакетом заходів підтримки для домогосподарств, які відчувають труднощі з оплатою зростаючих рахунків за електроенергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними видання, оголошення знаменує собою зміну позиції уряду прем'єр-міністра Бориса Джонсона, яке раніше виступало проти податку на надприбуток і називало його стримуючим фактором для інвестицій.

"Ми вводимо тимчасовий цільовий податок на енергетичний прибуток, що стягується з прибутку нафтових і газових компаній за ставкою 25%. Ми також вводимо нову інвестиційну пільгу, яка подвоює пільги для енергетичних компаній, що інвестують свій прибуток у Великобританії", - заявив міністр фінансів Ріші Сунак.

Нагадаємо, Британія може стати основним транзитером природного газу до Європи на тлі спроб країн ЄС скоротити залежність від РФ.

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