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Британія: ми уважно стежимо за діями РФ біля кордону України

Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб заявив, що Британія уважно стежить за діями Російської Федерації біля українського кордону. І підкреслив, що будь-яка спроба Росії піти на масштабну військову ескалацію буде мати для неї важкі наслідки.

Про це він заявив під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебой, передає прес-служба МЗС України.

"Домінік Рааб запевнив Дмитра Кулебу, що Лондон уважно стежить за діями Росії. Він підтвердив, що Великобританія повністю солідарна з Україною та висловив переконання, що будь-яка спроба Росії піти на масштабну військову ескалацію буде мати для неї важкі наслідки", - йдеться в повідомленні.

У ході розмови український міністр поінформував свого британського колегу про дії Росії, яка здійснює не тільки військову ескалацію на лінії зіткнення з Донбасом і в Криму, але й ескалацію дезінформації і російської пропаганди.

"Російська пропаганда не залишає спроб нав'язати оману про якісь нібито плани України здійснити якісь військові дії чи провокації. Це повна нісенітниця. Україна ніколи не прагнула і не прагне ескалації, Україна завжди прагнула і прагне до миру ", - зазначив Кулеба.

Крім того, глави зовнішньополітичних відомств обговорили посилену політичну та безпекову політику взаємодія України та Британії на тлі загострення Росією ситуації з безпеки.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. Росія готується до військових навчань в Брянську і окупованому Криму.

На нарощування військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували в США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

Зокрема, військову агресію біля кордонів України обговорили Володимир Зеленський і президент США Джо Байден.

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