Великобритания решила частично приостановить продажу оружия Израилю

Решение Британии

Министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми заявил, что британское правительство приняло решение относительно продажи оружия Израилю после проверки экспортных лицензий, которая выявила "явный риск" того, что они могут быть использованы в нарушение международного права..

"Постав перед таким конфликтом, как этот (война в Секторе Газа - ред.), правительство обязано пересмотреть британские экспортные лицензии. Это не полный запрет, это не эмбарго на поставки оружия", - отметил он.

По словам Лемми, приостановка будет касаться около 30 из 350 лицензий.

Отмечается, что Британия напрямую не поставляет оружие Израилю, но предоставляет британским компаниям экспортные лицензии на его продажу.

Реакция Израиля

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что он "глубоко разочарован" решением Британии приостановить продажу некоторого оружия в его стране.

"Это происходит в то время, когда мы ведем войну на семи разных фронтах - войну, которую спровоцировала дикая террористическая организация. В то время, когда мы оплакиваем шесть заложников, которых ХАМАС хладнокровно казнил в тоннелях в Газе. В то время, когда мы боремся за то, чтобы вернуть 101 заложника домой", - подчеркнул он.

Также, реагируя на приостановку лицензий, министр иностранных дел страны Израэль Кац отметил, что Израиль "разочарован рядом решений, принятых британским правительством", включая решение по экспорту оборонной продукции.

По его словам, этот шаг "отправляет очень проблематичное сообщение" ХАМАСу и его покровителям в Иране.