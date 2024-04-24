Британия требует от союзников увеличить цель по обороне НАТО до 2,5% ВВП

Североатлантический альянс должен увеличить свои расходы на оборону для стран-членов до 2,5% ВВП.
Об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Сейчас мы говорим, что, по нашему мнению, этот показатель должен составлять 2,5 процента. Мы считаем, что в более опасном мире это имеет смысл", - заявил он.
В настоящее время ожидается, что страны НАТО будут тратить на оборону 2% своего ВВП, и 18 членов НАТО в настоящее время выполняют это требование. Германия впервые достигла этого показателя в текущем году.
При этом бывший президент США и нынешний кандидат Дональд Трамп заявил, что не станет защищать страны, не достигшие этой цели, в случае нападения на них, что вызвало в Европе ожесточенные дебаты по поводу расходов на оборону.
Шаппс утверждал, что будет "реальная разница", если другие члены НАТО достигнут предложенного Великобританией нового целевого показателя.
"Я буду доказывать это, и я знаю, что премьер-министр (Великобритании Риши Сунак, - ред.) твердо убежден в этом, когда мы поедем на саммит по случаю 75-летия НАТО, который пройдет в Вашингтоне", - заявил министр.
Российская агрессия в Украине и опасения за безопасность стран НАТО подтолкнули западные государства к значительному увеличению военных бюджетов.
В Европе звучат призывы к масштабным изменениям. Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о необходимости перехода Евросоюза к режиму "военной экономики" в связи с потенциальной угрозой со стороны России.
Польша, граничащая с Украиной и Беларусью, не теряет времени. Президент Анджей Дуда обратился к лидерам НАТО с предложением увеличить расходы на оборону с 2 до 3% ВВП.
Норвегия, расположенная вблизи стратегически важного Баренцева моря, также удвоит свои военные расходы в течение следующих 12 лет.
Эти меры иллюстрируют растущую обеспокоенность Запада действиями России и решимость стран защитить свою безопасность.
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