Британия требует от союзников увеличить цель по обороне НАТО до 2,5% ВВП

"Сейчас мы говорим, что, по нашему мнению, этот показатель должен составлять 2,5 процента. Мы считаем, что в более опасном мире это имеет смысл", - заявил он.

В настоящее время ожидается, что страны НАТО будут тратить на оборону 2% своего ВВП, и 18 членов НАТО в настоящее время выполняют это требование. Германия впервые достигла этого показателя в текущем году.

При этом бывший президент США и нынешний кандидат Дональд Трамп заявил, что не станет защищать страны, не достигшие этой цели, в случае нападения на них, что вызвало в Европе ожесточенные дебаты по поводу расходов на оборону.

Шаппс утверждал, что будет "реальная разница", если другие члены НАТО достигнут предложенного Великобританией нового целевого показателя.

"Я буду доказывать это, и я знаю, что премьер-министр (Великобритании Риши Сунак, - ред.) твердо убежден в этом, когда мы поедем на саммит по случаю 75-летия НАТО, который пройдет в Вашингтоне", - заявил министр.