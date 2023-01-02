RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Великобритания открывает фонд ядерного топлива, чтобы уменьшить зависимость от России

Фото: Британия стремится снизить зависимость от поставок российского урана (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Великобритания в понедельник, 2 января, заявила, что фонд ядерного топлива, созданный в июле этого года, теперь открыт для приема заявок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, фонд будет предоставлять гранты предприятиям, осуществляющим преобразование урана, то есть тем, кто занимается ключевым этапом в процессе создания ядерного топлива из металла. Заявки будут оставаться открытыми с сегодняшнего дня, 2 января, до 20 февраля.

Размер фонда достигает 75 млн фунтов стерлингов, или 90,5 млн долларов США. Основная цель его деятельности - содействие увеличению внутреннего производства ядерного топлива для электростанций с целью сокращения зависимости от поставок урана из России, которой в настоящее время принадлежит около 20% мировых мощностей по переработке урана.

"Рекордно высокие мировые цены на газ, вызванные незаконным вторжением Путина в Украину, усилили потребность в большем количестве возобновляемой и атомной энергетики, производимой в Великобритании. Это означает потребность в строительстве новых электростанций и развитии отечественных топливных мощностей", - заявил министр энергетики и климата Грэм Стюарт.

По данным правительства, до 13 млн фунтов стерлингов из фонда уже выделены заводу по производству ядерного топлива в Спрингфилде на северо-западе Англии.

"Снабжение энергии стало ключевым направлением после того, как вторжение России в Украину привело к резкому росту затрат. Запланированное увеличение мощностей для производства электроэнергии на АЭС уменьшит зависимость Британии от природного газа, который в 2021 году обеспечивал около 45% производства электроэнергии", - подчеркивает Reuters.

В ноябре Британия заявила, что станет 50% акционером ядерного проекта Sizewell C, предоставив 700 млн фунтов стерлингов для финансирования станции, которую планируется разместить на юго-востоке Англии.

Вчера, 1 января, РБК-Украина сообщало, что Великобритания полностью остановила импорт сжиженного газа из России, начиная с первого дня 2023 года.

Кроме того, мы писали, что правительство Великобритании намерено увеличить размер оборонного бюджета на фоне войны в Украине, чтобы не допустить сокращения реального уровня вложений в сферу обороны из-за высокой инфляции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобританияпаливо