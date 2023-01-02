Великобритания открывает фонд ядерного топлива, чтобы уменьшить зависимость от России

Как пишет издание, фонд будет предоставлять гранты предприятиям, осуществляющим преобразование урана, то есть тем, кто занимается ключевым этапом в процессе создания ядерного топлива из металла. Заявки будут оставаться открытыми с сегодняшнего дня, 2 января, до 20 февраля.

Размер фонда достигает 75 млн фунтов стерлингов, или 90,5 млн долларов США. Основная цель его деятельности - содействие увеличению внутреннего производства ядерного топлива для электростанций с целью сокращения зависимости от поставок урана из России, которой в настоящее время принадлежит около 20% мировых мощностей по переработке урана.

"Рекордно высокие мировые цены на газ, вызванные незаконным вторжением Путина в Украину, усилили потребность в большем количестве возобновляемой и атомной энергетики, производимой в Великобритании. Это означает потребность в строительстве новых электростанций и развитии отечественных топливных мощностей", - заявил министр энергетики и климата Грэм Стюарт.

По данным правительства, до 13 млн фунтов стерлингов из фонда уже выделены заводу по производству ядерного топлива в Спрингфилде на северо-западе Англии.

"Снабжение энергии стало ключевым направлением после того, как вторжение России в Украину привело к резкому росту затрат. Запланированное увеличение мощностей для производства электроэнергии на АЭС уменьшит зависимость Британии от природного газа, который в 2021 году обеспечивал около 45% производства электроэнергии", - подчеркивает Reuters.

В ноябре Британия заявила, что станет 50% акционером ядерного проекта Sizewell C, предоставив 700 млн фунтов стерлингов для финансирования станции, которую планируется разместить на юго-востоке Англии.