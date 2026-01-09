RU

Британия выделит 200 млн фунтов на подготовку войск для отправки в Украину, - министр

Фото: министр обороны Британии Джон Гили (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко, Елена Чернякова

Британия готова выделить 200 млн фунтов стерлингов (около 268 млн долларов) на подготовку своих войск для дальнейшей отправки в Украину.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Британии Джон Гили во время общения с журналистами в Киеве.

"Сегодня я готов выделить 200 миллионов фунтов стерлингов на подготовку британских войск, чтобы в случае подписания мирного соглашения они могли начать развертывание с первого же дня", - подчеркнул он.

Гили добавил, что уже в январе Великобритания начинает производство новых ракет-перехватчиков, которые будут противодействовать российским "Шахедам".

"Мы взяли украинскую интеллектуальную собственность, применили современные британские методы производства и будем выпускать их массово. Мы будем поставлять их в Украину тысячами ежемесячно. Это поможет Украине продолжать борьбу сегодня и поможет обеспечить длительный мир завтра", - заявил британский министр.

Гили также отреагировал на ночную атаку россиян по Киеву, после которой во многих жилых домах исчезли свет, вода и тепло.

"Мы сейчас стоим при температуре минус 10 градусов, а на выходных ожидается снижение до минус 20. Это еще раз подтверждает, почему мы вместе с союзниками усиливаем поддержку Киева и украинцев", - подчеркнул министр обороны Британии.

 

Сотрудничество Украины и Великобритании

Сегодня, 9 января Украина и Великобритания согласовали развитие совместных стратегических проектов в сфере ПВО и дальнобойного вооружения. Было подтверждено, что с февраля Киев планирует выйти на производство 1000 дронов-перехватчиков Octopus ежемесячно.

Кроме того, стороны обсудили перспективы локализации производства истребителей Gripen, в которых используются технологии британских компаний, усиление защиты Черного моря и подготовку к заседанию формата "Рамштайн" в феврале.

