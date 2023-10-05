Британия выделила Украине более полумиллиарда долларов помощи накануне зимы

Новые ассигнования на помощь Украине, объявленные сегодня, включают 34 миллиона фунтов стерлингов (41,4 млн долларов) для ООН и благотворительных организаций, предоставляющих убежище и теплую зимнюю одежду.

Также Британия предоставит 10 миллионов фунтов стерлингов (12,1 млн долларов) для сферы электричества после атак России на критически важную энергетическую инфраструктуру Украины.

Отдельно уточняется, что Британия выделила гарантию по кредиту в размере 500 миллионов долларов, которая была предоставлена через Всемирный банк.

Она позволит правительству Украины обеспечить жизненно необходимые выплаты в зимний период трем миллионам домохозяйств.

Помощь Украине от Британии

Великобритании с самого начала полномасштабного российского вторжения последовательно поддерживает Украину. В частности, первой анонсировала передачу украинским военным современных западных танков и дальнобойных ракет.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Британии Риши Сунаком. Они обсудили усилия по обеспечению длительной глобальной поддержки Украины.

Кроме этого, во время встречи были обсуждены пути экспорта зерна и согласились с необходимостью защиты свободы судоходства в Черном море.

Недавно министр обороны Британии Грант Шеппс сообщил, что страна предоставит Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов до конца 2024 года.