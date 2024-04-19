RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британия выделила более 180 млн долларов на укрепление энергосистемы Украины

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания выделила почти 150 млн фунтов стерлингов (более 180 млн долларов) на укрепление энергетического сектора Украины.

Об этом заявил постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Холланд, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства Британии.

"Великобритания активизирует усилия по поддержке Украины и выделила почти 150 млн фунтов стерлингов на укрепление энергетического сектора Украины. Мы продолжаем работать с партнерами по G7+, чтобы помочь Украине отремонтировать, защитить и восстановить ее энергетическую систему", - заявил он. 

По словам Холланда, Великобритания намерена оказать Украине поддержку, необходимую для самозащиты и вытеснения России с суверенной территории Украины.

"Это единственный путь к справедливому и прочному миру", - подчеркнул он. 

Ситуация со светом в Украине

За последние месяцы агрессор активизировал атаки на территорию Украины, используя беспилотники-камикадзе и ракеты. В первую очередь под удар террористов попала энергетическая инфраструктура страны, что привело к перебоям с электроснабжением в ряде регионов.

Так, 11 апреля вражеским ударом была полностью разрушена Трипольская ТЭС, расположенная в Киевской области, являвшаяся крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что нынешние российские обстрелы нанесли больше последствий, чем атаки зимой 2022-2023 годов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь УкраинеВойна России против УкраиныВойна в Украине