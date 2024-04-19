Британия выделила более 180 млн долларов на укрепление энергосистемы Украины

"Великобритания активизирует усилия по поддержке Украины и выделила почти 150 млн фунтов стерлингов на укрепление энергетического сектора Украины. Мы продолжаем работать с партнерами по G7+, чтобы помочь Украине отремонтировать, защитить и восстановить ее энергетическую систему", - заявил он.

По словам Холланда, Великобритания намерена оказать Украине поддержку, необходимую для самозащиты и вытеснения России с суверенной территории Украины.

"Это единственный путь к справедливому и прочному миру", - подчеркнул он.