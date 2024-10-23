Британия выделила 155 млн долларов для защиты судов в Черном море от атак Москвы

Великобритания выделяет дополнительно 120 млн фунтов стерлингов (155 млн долларов) Коалиции по морским возможностям для защиты Зернового коридора в Черном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правительства Великобритании.

Согласно сообщению, Лондон ищет партнеров для совместного финансирования поставки сотен дополнительных морских беспилотников, а также радаров наблюдения для защиты Зернового коридора.

"Великобритания находится на переднем крае работы по защите морского коридора в Черном море", - говорится в заявлении.

Коалиция по морским возможностям, возглавляемая Великобританией и Норвегией, сосредоточена на предоставлении будущих военно-морских сил для Украины и сыграла важную роль в оснащении ВМС Украины морскими дронами.

Также Великобритания и Норвегия совместно выделят 100 млн фунтов стерлингов для совместного финансирования еще сотен проектов.

В число недавних поставок вошли десятки вездеходных транспортных средств и рейдовых катеров, сотни противокорабельных ракет для береговой обороны и речных операций, а также сотни тысяч патронов к предоставленным пулеметам.

Удары России по портам

Как заявили в правительстве Британии, Россия усилила атаки на украинскую портовую инфраструктуру в Черном море, задерживая доставку жизненно важной помощи и останавливая поставки важнейших поставок зерна на юг планеты.

Усиление атак совпадает с сезоном сбора урожая на Украине, которая остается крупным поставщиком сельскохозяйственной продукции, имеющей решающее значение для глобальной продовольственной безопасности.

Разведка Великобритании показывает, что наблюдается заметное увеличение готовности России идти на риск при нанесении ударов по портовой инфраструктуре, а зерновозы находятся под ударами в ходе российской кампании.

Предполагается, что эти удары задержали отправление судна MV SHUI SPIRIT из Украины, перевозившего растительное масло, предназначенное для Всемирной продовольственной программы в Палестине.

Удар также нанес удар по судам, груженным зерном, предназначенным для Египта, двум судам, перевозившим кукурузу, а также грузам Всемирной продовольственной программы, направлявшимся в Южную Африку.

По данным военной разведки, в период с 5 по 14 октября 2024 года по меньшей мере четыре торговых судна подверглись ударам.

"Неизбирательные удары России по портам в Черном море подчеркивают, что Путин готов поставить на карту мировую продовольственную безопасность в своих попытках заставить Украину подчиниться", - заявил премьер-министр Кир Стармер.