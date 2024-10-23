Лондон заявил об угрозе глобальной продбезопасности из-за атак РФ на порты Украины
Великобритания предупредила, что участившиеся в последние недели атаки России на украинскую портовую инфраструктуру ставят под угрозу поставки продовольствия из Газы в страны Южной Африки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Британская разведка обнаружила "заметный рост российского аппетита к риску", что привело к повреждению по меньшей мере четырех торговых судов во время атак на черноморские порты в период с 5 по 14 октября, сообщила во вторник поздно вечером в своем заявлении канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Это задержало груз растительного масла для Всемирной продовольственной программы в Газе, а также ударило по поставкам зерна и кукурузы в Египет и на юг Африки, говорится в заявлении.
"Неизбирательные удары России по портам в Черном море подчеркивают, что Путин готов рискнуть глобальной продовольственной безопасностью в своих попытках заставить Украину подчиниться", — заявил Стармер. "Поступая так, он наносит вред миллионам уязвимых людей по всей Африке, Азии и на Ближнем Востоке, пытаясь получить преимущество в своей варварской войне", - подчеркнул премьер.
Обстрелы портовой инфраструктуры Украины
9 октября россияне атаковали портовую инфраструктуру Одесского района. Тогда захватчики обстреляли гражданский контейнеровоз под флагом Панамы. В результате погибли девять человек, восемь получили ранения.
14 октября российские войска атаковали баллистикой припортовую инфраструктуру Одессы. Есть погибший, восемь раненых. Кроме того, уже вторично получил повреждение сухогруз под флагом Палау "OPTIMA".
Украина обратилась к Международной морской организации из-за ударов РФ по портам Одессы.
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