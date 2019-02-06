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Британія вела таємні переговори щодо відстрочки Brexit

Новини » Політика    06.02.2019 - 07:46
Британія вела таємні переговори щодо відстрочки Brexit
Ілюстративне фото (Jack Taylor/Getty Images)

Остаточний день виходу Британії зі складу Євросоюзу можуть перенести на кінець травня

Уряд Великої Британії провів таємні переговори щодо відстрочки виходу країни зі складу Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telagraph.

За даними джерела видання, остаточний вихід Британії зі складу ЄС можуть перенести на 24 травня 2019 року. Це може статися, якщо в британському уряді буде досягнуто консенсусу. Лише після цього дана пропозиція буде обговорена з європейськими партнерами.

Зазначимо, що остаточний вихід Великої Британії з Євросоюзу запланований на 29 березня 2019 року. Після цього має стартувати перехідний період тривалістю у 21 місяць - до кінця 2020 року. За умовами угоди, перехідний період можна продовжувати лише один раз, проте максимальна його тривалість наразі невідома.

Нагадаємо, нещодавно головний дипломат ЄС з питання Brexit Мішель Барньє заявив, що Євросоюз не повернеться до теми обговорення умов угоди з Brexit.

Раніше повідомлялося, що в четвер, 7 лютого, в Брюсселі прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей у Брюсселі зустрінеться з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером з метою пошуку виходу з глухого кута у питанні угоди про Brexit.

Раніше РБК-Україна писало, що Єврокомісія прийняла рішення по комплексу надзвичайних заходів на випадок сценарію Brexit без угоди.

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