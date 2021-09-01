Британія веде переговори з талібами про евакуацію громадян, що залишилися в Афганістані

Великобританія веде переговори з "Талібаном", щоб забезпечити безпечний виїзд з Афганістану для ряду британських громадян і афганців, які залишаються в країні. Переговори, в яких беруть участь офіційні особи Великобританії і представники талібів, проходять в Катарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Міністр оборони Британії повідомив членам парламенту, що в Афганістані залишаються від 150 до 250 осіб, які мають право на переселення, а також їх сім'ї.

"Спеціальний представник прем'єр-міністра з питань афганського перехідного періоду сер Саймон Гасс відправився в Доху і зустрічається з високопоставленими представниками Талібану, щоб підкреслити важливість безпечного виїзду з Афганістану для британських громадян і тих афганців, які працювали з нами протягом останніх 20 років", - заявив прес-секретар уряду.