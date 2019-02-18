Британія посилить позиції в Арктиці для захисту НАТО від РФ

Королівська морська піхота вирушила захищати північний фланг НАТО

Великобритания в ближайшем будущем Великобритания собирается усилить свои позиции в арктическом регионе для защиты северного фланга НАТО от России. Как информирует РБК-Украина, об этом заявил министр обороны королевства Гэвин Уильямсон, пишет газета Daily Telegraph.

По словам Уильямсона, британские военные уже начали развертывание своих сил в Арктике. Выступая перед британскими морскими пехотинцами на новой военной базе Бардуфосс на севере Норвегии, минстр сказал, что этот шаг является условием десятилетней программы по наращиванию военного присутствия в арктическом регионе.

Число британских военнослужащих в рамках программы в ближайшем будущем увеличится до бригады.Также программа включает в себя обучение британскими военными специалистами норвежских коллег.

Напомним, президент Румынии Клаус Йоханнис на Мюнхенской конференции по безопасности призвал НАТО усилить присутствие в Черном море.