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Британія та Україна домовилися про розширення військової навчально-тренувальної операції

Автор: РБК-Україна

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак в ході візиту до Великобританії обговорював розвиток військового співробітництва між країнами. Зокрема, було досягнуто домовленостей про розширення навчально-тренувальної операції “ORBITAL”.

Про це повідомляє прес-центр генштабу ЗСУ.

Сторони підписали відповідну технічну угоду. Це створює додаткові можливості підготовки Військово-морських сил (ВМС), Сухопутних військ, Повітряних сил та Сил спеціальних операцій.

Також повідомляється, що в рамках двостороннього військового співробітництва військовослужбовцями Збройних сил Великої Британії було підготовлено більше 20 тисяч військовослужбовців ЗСУ.

“Британська сторона також очолює ініціативу підготовки Військово-Морських Сил Збройних Сил України та підтримує оборонну реформу в Україні”, – зазначив Начальник штабу оборони Великої Британії.

Раніше в Міноборони Британії заявляли, що зацікавлені в тому, щоб ділитися з Україною військовими технологіями, досвідом і бути партнером.

РБК-Україна писало, що в Міноборони назвали перелік навчань НАТО, до яких приєднається Україна.

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Новини України Збройні сили УкраїниГенштабВеликобритания
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