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Британия тестирует дешевое антидроновое оружие, - FT

Иллюстративное фото: Великобритания тестирует дешевое РЭБ, которое будет сбивать несколько беспилотников (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Военные Великобритании проводят полевые испытания оружия с направленной радиочастотной энергией. Она способна сбивать сразу несколько беспилотников, выводя из строя их электронику.

Об этом сообщат полевые испытания оружия с радиочастотной направленной энергией, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Разработку системы возглавляет французская компания Thales, а на рынке она должна появиться до конца 2025 года. В то же время, по словам главы британского предприятия Thales UK Алекса Крессвелла, оружие должно быть готово к использованию "достаточно быстро".

"Переход от того, что работает в реальной жизни на Солсберийской равнине (полигоне – ред.), к тому, что вы отправляете в Украину, – это все еще достаточно большой скачок. Это скачок за год, а не за много лет. Может ли система, которую мы продемонстрировали, быть доступной для использования (уже в следующем году – ред.)? Да, конечно, может”, - сказал Крессвелл.

По его словам, решение о том, когда и где разворачивать эту систему, будет принимать правительство Великобритании.

При этом FT пишет, что новая система станет более дешевой альтернативой традиционным системам противовоздушной обороны, которые обычно стоят более сотни тысяч долларов.

Эта технология может быть установлена на военные транспортные средства, так как использует мобильный источник питания для производства радиочастотных волн или импульсов, вмешивающихся в электронику движущейся цели.

Напомним, в начале года президент Владимир Зеленский заявлял, что врага удивят дроны и системы РЭБ украинского производства. Зеленский также рассказывал, что сейчас в Украине работает 500 предприятий оборонно-промышленного комплекса .

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