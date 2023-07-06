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Британия и Польша поддержали упрощенную процедуру вступления Украины в НАТО

Новина українською →
Четверг 06 июля 2023 06:36
Британия и Польша поддержали упрощенную процедуру вступления Украины в НАТО Фото: Британия и Польша поддержали упрощенную процедуру вступления Украины в НАТО (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Министры иностранных дел Великобритании и Польши заявили, что их страны поддерживают упрощенную процедуру вступления Украины в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

По словам главы МИД Британии Джеймса Клеверли, к Украине должен быть применен такой же подход к вступлению в НАТО, как и в Швецию и Финляндию.

"И я думаю, что мы должны поразмышлять над этим, когда мы обсуждаем, какой процесс будет уместен для Украины. Но я думаю, что мы обязаны признать, насколько улучшилась их военная способность за последние 18 месяцев", - заявил Клеверли.

Аналогичным образом позицию также поддержал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

"Позиция Польши здесь очень четкая. Мы хотим максимально приблизить Украину к альянсу в институциональном измерении. Адаптировать военно-политические структуры Украины к стандартным в альянсе", - заявил Рау.

Гарантии безопасности на саммите НАТО

Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе. В нем Украина может получить гарантии вступления в НАТО и гарантии безопасности от членов Альянса.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что решения, которые страны-члены НАТО примут на саммите в Вильнюсе, не должны разочаровать украинцев.

По словам Науседы, некоторые страны НАТО приедут в Вильнюс с обязательствами предоставить гарантии безопасности Украине и уже есть договоренность о создании Совета Украина-НАТО для усиления интеграции Киева в Альянс.

Кроме того, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что на саммите НАТО в Вильнюсе страны-члены могут принять окончательные решения о возможности присоединения Украины к Альянсу.

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