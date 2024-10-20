Британия и Германия подпишут историческое соглашение о безопасности: что о нем известно

На этой неделе Великобритания подпишет историческое оборонное соглашение с Германией. Она должна помочь проложить путь к более тесным военным и связям безопасности с Европейским Союзом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.

Ожидается, что данный пакт позволит британским и немецким войскам проводить совместные военные учения на восточной границе НАТО с Россией, скорее всего, в Эстонии и Литве.

Он также позволит обеим странам совместно закупать большее количество вооружений и приведет к более тесному сотрудничеству в разработке и производстве вооружений следующего поколения.

Министр обороны Британии Джон Хили надеется, что это соглашение укрепит британскую и германскую оборонную промышленность.

Издание отметило, что Британия стремится заключить с ЕС широкомасштабный пакт о безопасности и обороне, охватывающий вопросы обороны, обмена разведданными, энергетики и борьбы с нелегальной миграцией. На этой основе данный пакт рассматривается как "первые шаги".