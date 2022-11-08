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Британия и Франция на "финальной стадии" нового соглашения по борьбе с нелегальной миграцией

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Вторник 08 ноября 2022 00:46
Британия и Франция на "финальной стадии" нового соглашения по борьбе с нелегальной миграцией Фото: Эммануэль Макрон и Риши Сунак на климатическом саммите COP27 (news.sky.com/video)
Автор: Владимир Костырин

Великобритания и Франция близки к заключению нового соглашения относительно ограничения числа нелегальных мигрантов, которые пересекают Ла-Манш, пролив между побережьем двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Британии Риши Сунак, который провел встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях климатического саммита COP27 в Шарм-эль-Шейхе (Египет), выразил оптимизм по поводу сотрудничества между странами по борьбе с незаконной миграцией.

Кроме того, представитель главы британского правительства заявил, что Лондон и Париж "на финальной стадии" заключения нового соглашения, призванного ограничить количество мигрантов, пересекающих Английский канал.

Встреча Сунак с Макроном на саммите COP27 стала их первой личной встречей с тех пор, как он возглавил британское правительство 25 октября. Состоялась она на фоне рекордного количества мигрантов, прибывающих в Великобританию на небольших лодках через Ла-Манш.

Так, количество мигрантов, нелегально попадающих из Франции в Соединенное Королевство, может достигать количества около тысячи человек в день.

Ранее сообщалось, что в британском в городе Дувр мужчина поджег центр мигрантов, после чего совершил самоубийство. Такое нападение связывают с ростом численности мигрантов, которые вне закона переправляются через Ла-Манш с целью попасть в Британию.

Добавим, что ситуация с нелегальной миграцией продолжает оставаться серьезной. Так, недавно полиция Греции спасла группу из 92 нелегальных мигрантов, которые были обнаружены обнаженными, а некоторые еще и с травмами недалеко от границы с Турцией.

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