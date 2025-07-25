Великобритания и Австралия договариваются о строительстве подводных лодок

Ежегодная встреча в пятницу, 25 июля, проходит в рамках консультаций министров Австралии и Великобритании (AUKMIN).

Министр обороны Австралии Ричард Марлс и министр иностранных дел Пенни Вонг будут принимать британского министра иностранных дел Дэвида Лемми и министра обороны Джона Гили. После переговоров они проведут пресс-конференцию в Адмиралтейском доме на набережной Сиднея.

Как сообщил в своем заявлении МИД Великобритании, ожидается, что соглашение обеспечит стране до 20 млрд фунтов стерлингов экспортных поступлений в течение следующих 25 лет.

По данным издания The Times of London, в рамках этого соглашения, Великобритания построит до двенадцати ударных подводных лодок, которыми совместно будут оперировать Королевский военно-морской флот и ВМС Австралии в рамках программы SSN-Aukus.

Соглашение является частью усилий по убеждению США остаться в рамках пакта Aukus, который сейчас пересматривает Вашингтон после смены администрации Байдена.

Как заявил МИД Великобритании, в разгар реализации программы строительства подводных лодок Aukus, которые будут иметь обычное вооружение, но ядерную энергетическую установку, в Великобритании будут работать более 21 тысячи человек.

"Этот исторический договор подтверждает нашу приверженность AUKUS на следующие полвека", - цитирует МИД слова Джона Гили.