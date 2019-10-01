Британія може встановити митні пости на кордоні з Ірландією

Велика Британія висловила бажання встановити перевірки на кордоні між Ірландією і Північною Ірландією після виходу з ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTE.

Повідомляється, що влада Британії хоче встановити митні пости на кордоні з Республікою Ірландія, яка залишається членом Євросоюзу, та Північною Ірландією, яка виходить з нього.

Передбачається, що за товарами, які переміщаються з північного боку на південний будуть стежити в режимі реального часу за допомогою системи GPS, яка буде розташована на вантажівках.

У свою чергу міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковені категорично відхилив цю пропозицію Британії, зауваживши, що "Північна Ірландія та Ірландська республіка заслуговують на краще".

Також проти встановлення митних постів виступили і опозиційні політики. Так, заступник лідера ліберальної політичної партії Ірландської республіки Fianna Fáil Дара Каллеарі заявила, що жорсткий кордон з її інфраструктурою - це те, що вони "не можуть терпіти на острові".

Президент партії Sinn Féin Мери Лу Макдональд також виступила проти цієї пропозиції і назвала її "неприємною та загрозливою".

Як відомо, Європейський союз завжди наполягав на тому, аби між Республікою Ірландія та Північною Ірландією були встановлені прикордонні інспекційні пости для проходження товарів, після того як Північна Ірландія вийде з євроспільноти. В ЄС діють чіткі правила перевірки товарів та продуктів харчування.

Як уже повідомляло РБК-Україна, Великобританія і ЄС продовжують переговори щодо Brexit. ЄС зажадав, щоб Великобританія висунула письмові пропозиції про те, як забезпечити безперешкодний потік товарів через ірландську кордон без дорогих і тривалих перевірок, як тільки Північна Ірландія покине блок разом з іншою частиною Великобританії.

У свою чергу прем'єр-міністра Великобританії Борис Джонсон заявляв раніше, що бажає переглянути угоду, котру узгодила з ЄС його попередниця Тереза Мей, аби виключити з документу прописаний там режим backstop, метою якого запобігти відновленню жорсткого митного і прикордонного контролю між членом ЄС Республікою Ірландія та частиною Сполученого Королівства Північною Ірландією.