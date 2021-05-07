Британія і США підготували рекомендації щодо захисту від кібератак російської розвідки

У повідомленні міститься попередження про те, що російські хакери оновили свої методи та процедури проникнення в мережі, а також способи уникнути виявлення, особливо після того, як деякі організації намагалися налаштувати свій захист після попередніх попереджень про кіберзагрози.

У рекомендаціях зазначено, що зловмисники використовують як власні, так і комерційні інструменти, наприклад, інструмент з відкритим вихідним кодом Sliver як засіб підтримки доступу до скомпрометованих мереж. Також зазначено, що хакери вміло використовують численні програмні уразливості, в тому числі в Microsoft Exchange.

Спецслужби зазначають, що "СЗР націлена на організації, які відповідають інтересам російської зовнішньої розвідки". Організаціям пропонують ознайомитися з повним списком основних засобів кіберзлочинців і дають поради щодо пом'якшення наслідків.

Також рекомендується дотримуватися базових принципів забезпечення безпеки: своєчасно встановлювати оновлення, що виправляють виявлені уразливості, обмежувати права користувачів, відстежувати підозрілі електронні листи, захищати паролі і уважніше ставитися до конфіденційної інформації в електронному вигляді.