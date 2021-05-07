RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Британія і США підготували рекомендації щодо захисту від кібератак російської розвідки

Автор: Артур Родивилов

Спецслужби Великобританії і США опублікували спільний список рекомендацій для захисту від атак хакерів, пов'язаних зі Службою зовнішньої розвідки (СЗР) Росії. Список з'явився через деякий час після атак на Solar Winds.

Документ опублікований Національним центром кібербезпеки Великобританії.

У повідомленні міститься попередження про те, що російські хакери оновили свої методи та процедури проникнення в мережі, а також способи уникнути виявлення, особливо після того, як деякі організації намагалися налаштувати свій захист після попередніх попереджень про кіберзагрози.

У рекомендаціях зазначено, що зловмисники використовують як власні, так і комерційні інструменти, наприклад, інструмент з відкритим вихідним кодом Sliver як засіб підтримки доступу до скомпрометованих мереж. Також зазначено, що хакери вміло використовують численні програмні уразливості, в тому числі в Microsoft Exchange.

Спецслужби зазначають, що "СЗР націлена на організації, які відповідають інтересам російської зовнішньої розвідки". Організаціям пропонують ознайомитися з повним списком основних засобів кіберзлочинців і дають поради щодо пом'якшення наслідків.

Також рекомендується дотримуватися базових принципів забезпечення безпеки: своєчасно встановлювати оновлення, що виправляють виявлені уразливості, обмежувати права користувачів, відстежувати підозрілі електронні листи, захищати паролі і уважніше ставитися до конфіденційної інформації в електронному вигляді.

Нагадаємо, у грудні на США була здійснена серія кібератак. Зокрема, хакери зламали Міністерство внутрішньої безпеки та управління з комунікацій та інформації. Хакерам вдалося обійти засоби захисту та аутентифікації від Microsoft.

Пізніше в Мін'юсті США заявили, що до кібератак причетна Росія.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України хакерикібератака