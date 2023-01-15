Британия планирует передать Украине вертолеты Apache, - СМИ
Великобритания отправит в Украину ударные вертолеты Apache AH64 E, способные уничтожать российские танки десятками.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Mirror.
Высокопоставленный источник в оборонной сфере страны сообщил изданию, что передача вертолетов планируется после того, как Украина получит танки Challenger 2.
"Apache изменит правила игры. Танки прибудут первыми, и понадобится некоторое время, прежде чем можно будет развернуть вертолеты. Другие члены НАТО теперь последуют этому примеру", - заявил источник.
Отмечается, что вертолеты Apache AH64 E могут быть вооружены до 16 противотанковых снарядов Hellfire, 76 70-мм ракет Hydra и 30-мм цепной пушкой.
"Это означает, что четыре Apache могут в считанные секунды уничтожить целый полк из 70 танков", - пишет издание.
Предполагается, что украинские пилоты будут учиться в Великобритании, а база технического обслуживания будет создана в соседней стране, например, в Польше.
Напомним, что Великобритания уже в ближайшие недели направит в Украину эскадрон танков Challenger 2 и 30 САУ AS90.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что сегодня провел телефонный разговор с британским премьером Риши Сунаком. Он поблагодарил политику за решения, которые "не только укрепят нас на поле боя, но и отправят правильный сигнал другим партнерам".
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