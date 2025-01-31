Британия упростила визовые правила для украинских детей
Правительство Великобритании возобновило действие программы, которая упрощает визовые правила для украинских детей для въезда в страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства жилищного строительства, общин и местного самоуправления Британии.
Согласно обновленным правилам, родители или законные опекуны, которые имеют разрешение на пребывание в Великобритании по любой из украинских схем, могут подать заявку на спонсорство своего ребенка в рамках программы "Дома для Украины".
Дети, чьими спонсорами выступают их родители (или законные опекуны), будут иметь разрешение на проживание в Великобритании в течение 18 месяцев.
В ведомстве добавили, что эти дети будут иметь доступ к образованию, здравоохранению, льготам и трудоустройству в соответствии с законодательством страны.
"Для получения визы как ребенок-заявитель, так и отец-спонсор должны соответствовать всем требованиям программы "Дома для Украины", - отметили в министерстве.
Напомним, ранее мы сообщали, что Великобритания открыла новую программу продления разрешений для украинцев (UPE) с 4 февраля 2025 года. Она позволяет гражданам Украины и их семьям, продлить пребывание еще на 18 месяцев с сохранением всех прав и доступа к работе, медицине и образованию.
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