Британія спростила візові правила для українських дітей
Уряд Великої Британії поновив дію програми, яка спрощує візові правила для українських дітей для в’їзду в країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування Британії.
Згідно з оновленими правилами, батьки або законні опікуни, які мають дозвіл на перебування у Великій Британії за будь-якою з українських схем, можуть подати заявку на спонсорство своєї дитини в межах програми "Будинки для України".
Діти, чиїми спонсорами виступають їхні батьки (або законні опікуни), матимуть дозвіл на проживання у Великій Британії протягом 18 місяців.
У відомстві додали, що ці діти матимуть доступ до освіти, охорони здоров’я, пільг і працевлаштування відповідно до законодавства країни.
"Для отримання візи як дитина-заявник, так і батько-спонсор мають відповідати всім вимогам програми "Будинки для України", - зазначили у міністерстві.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Велика Британія відкривала нову програму продовження дозволів для українців (UPE) с 4 лютого 2025 року. Вона дозволяє громадянам України та їхнім родинам, продовжити перебування ще на 18 місяців зі збереженням усіх прав і доступу до роботи, медицини та освіти.
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