Британія спростила візові правила для українських дітей

Уряд Великої Британії поновив дію програми, яка спрощує візові правила для українських дітей для в’їзду в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування Британії.

Згідно з оновленими правилами, батьки або законні опікуни, які мають дозвіл на перебування у Великій Британії за будь-якою з українських схем, можуть подати заявку на спонсорство своєї дитини в межах програми "Будинки для України".

Діти, чиїми спонсорами виступають їхні батьки (або законні опікуни), матимуть дозвіл на проживання у Великій Британії протягом 18 місяців.

У відомстві додали, що ці діти матимуть доступ до освіти, охорони здоров’я, пільг і працевлаштування відповідно до законодавства країни.

"Для отримання візи як дитина-заявник, так і батько-спонсор мають відповідати всім вимогам програми "Будинки для України", - зазначили у міністерстві.