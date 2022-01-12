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Британія після Ради Росія-НАТО: подальші кроки будуть критичними для миру в Європі

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Лондон, Середа 12 січня 2022 20:53
Британія після Ради Росія-НАТО: подальші кроки будуть критичними для миру в Європі Фото: міністр закордонних справ Великобританії Ліз трас (flickr.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз трас прокоментувала підсумки засідання Ради Росія-НАТО. За її словами, подальші кроки стануть вирішальними для безпеки в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Великої Британії.

"Те, що відбудеться далі (після засідання Ради Росія-НАТО - ред.), буде мати вирішальне значення для миру і безпеки в Європі", - цитує пресслужба заяву трас.

Глава МЗС підкреслила, що для Росії єдиний шлях вперед - це деескалація і участь у конструктивних дискусіях.

Трас також зазначила, що вторгнення Росії в Україну стане серйозною помилкою і дорого обійдеться її економіці. Вона додала, що Москва продовжує порушувати взяті на себе зобов'язання.

Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі пройшло засідання Ради Росія-НАТО. Ситуація навколо Україна стала однією з головних зустрічі - її обговорення зайняло 1,5 години.

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