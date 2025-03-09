Британия сократит количество госслужащих и будет внедрять ИИ

Великобритания планирует сократить количество государственных служащих. Помимо этого, страна будет использовать искусственный интеллект (ИИ) для повышения эффективности работы правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Соответствующее заявление в интервью BBC сделал Пэт Макфадден, который является высокопоставленным министром кабинета министров. Это произошло в воскресенье, накануне крупных реформ Уайтхолла (британского государственного аппарата), которые будут представлены на этой неделе.

"Центральная государственная служба может стать меньше", - сказал он.

В отдельном заявлении Макфадден сообщил, что лейбористское правительство запустит кампанию по цифровизации, в рамках которой 10% всех госслужащих будут заняты в цифровых или связанных с данными ролях в течение 5 лет.

"Нельзя тратить время на задачу, которую цифровые технологии или ИИ могут выполнить лучше, быстрее и с таким же высоким качеством", - заявил он.

Bloomberg отмечает, что под руководством премьер-министра Кира Стармера, правительства лейбористов сделало повышение производительности ключевым приоритетом, чтобы закрыть "дыру в своих финансах". Реорганизация государственной службы будет сопровождать планы по сокращению расходов правительства, которые канцлер казначейства Рейчел Ривз, как ожидается, представит в своем заявлении 26 марта.

Также Макфадден добавил, что Brexit и Covid-19 привели к увеличению найма в правительстве. По его словам, сокращение размера штата направлено на то, чтобы получить "отдачу от наших денег".

Кроме того, правительство представит "пакет изменений в системе социального обеспечения", чтобы решить проблему растущего числа людей, зависящих от государственных пособий.

В декабре Bloomberg писало, что британское правительство планирует сократить более 10 000 рабочих мест в системе государственной службы страны, а также провести ряд добровольных увольнений после того, как численность госслужащих в 2024 году превысила 513 000 человек, что на 34% больше, чем в 2016 году.